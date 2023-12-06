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Земельные участки в Opcina Krnjak, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Bijeli Klanac, Хорватия
Земельные участки
Bijeli Klanac, Хорватия
Площадь 299 448 м²
KARLOVAC AREA, LARGE PRIVATE ESTATE 300,000m2 FOR SALE WITH DRINKING WATER WELL The Krnjak p…
€1,80 млн
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