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Земельные участки в Opcina Konavle, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в cilipi, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
cilipi, Хорватия
Площадь 4 797 м²
Земля под застройку с разрешением на строительство 8 средиземноморских вилл В местечке Чилип…
€1,20 млн
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