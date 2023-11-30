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Виллы в община Клис, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален в Vucevica, Хорватия
Вилла 7 спален
Vucevica, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 464 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Vucevica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vucevica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 338 м²
€1,000,000
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Параметры недвижимости в община Клис, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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