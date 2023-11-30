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Земельные участки в община Клис, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Konjsko, Хорватия
Земельные участки
Konjsko, Хорватия
Площадь 1 600 м²
Klis, Konjsko, building plot of 1600m2, located next to the access road and with all the inf…
€75,000
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Земельные участки с bus в Klis, Хорватия
Земельные участки с bus
Klis, Хорватия
Площадь 621 м²
Building plot with a view, Klis, 621 m2, M1 zone A unique opportunity to buy a beautiful bui…
€130,000
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Земельные участки в Klis, Хорватия
Земельные участки
Klis, Хорватия
Площадь 14 163 м²
Клис, земля под застройку 14 163 м2 в жилой и деловой зоне. Он расположен в непосредственно…
€280,000
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