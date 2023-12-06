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Земельные участки в Opcina Kistanje, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Kistanje, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Kistanje, Хорватия
Площадь 625 м²
Building plot in the center of Kistanje, 625 m2 In the center of Kistanja, there is a plot o…
€17,000
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