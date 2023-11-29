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Земельные участки в Opcina Jelsa, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Врбоска, Хорватия
Земельные участки
Врбоска, Хорватия
Площадь 17 698 м²
Хвар, красивый участок под застройку 17,700 м2 в первом ряду от моря, на южных склонах Хвара…
€1,06 млн
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Земельные участки в Gromin Dolac, Хорватия
Земельные участки
Gromin Dolac, Хорватия
Площадь 2 195 м²
ХВАР, ГРОМИН ДОЛАК на южных склонах Хвара, к востоку от Завала, под застройку 1955м2 в зоне …
€350,000
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Земельные участки в Zastrazisce, Хорватия
Земельные участки
Zastrazisce, Хорватия
Площадь 39 000 м²
Мы занимаемся посредничеством в продаже земли за пределами строительной площадки в Zastražiš…
€160,000
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