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Земельные участки в Opcina Janjina, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Drace, Хорватия
Земельные участки
Drace, Хорватия
Площадь 2 626 м²
Строительство земли первого ряда до моря, 2626 м2, Драце В тихой и живописной части острова …
€761,000
в месяц
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