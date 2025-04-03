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Виллы в Opcina Groznjan, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Kucibreg, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Kucibreg, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 682 м²
www.biliskov.com ID:14962 Стерна, Грожнян На продажу предлагается роскошная вилла общей пл…
$2,73 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Groznjan, Хорватия

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