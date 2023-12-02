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Жильё в Opcina Groznjan, Хорватия

1 объект найдено
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Groznjan, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Groznjan, Хорватия
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается старинное имение, построенноев 19 веке и полностью отремонтированное в 2012 году. …
€3,50 млн
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Opcina Groznjan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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