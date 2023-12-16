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Земельные участки в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Banici, Хорватия
Земельные участки
Banici, Хорватия
Площадь 7 942 м²
Building plot, 7,942 m2, Banići, Dubrovnik Riviera In the settlement of Banići, located with…
€992,750
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