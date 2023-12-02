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Дома в Opcina Donja Voca, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Budinscak, Хорватия
Дом 4 комнаты
Budinscak, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Будинщак, 15 км от Тракошчана Красивый дом на участке 30 083 м2, на котором стоит отдельно …
€135,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Donja Voca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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