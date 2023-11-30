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Коммерческая недвижимость в Opcina Dicmo, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Opcina Dicmo, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 1 500 м²
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ В PRISOJ 1500m2, БИЗНЕС ЗОНА DICMO! Мы предоставляем эту исключител…
€750,000
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Коммерческая с Ownership document, с bus в Opcina Dicmo, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 2 600 м²
ПРОДАЖА, DICMO-SPLIT, СМЕШАННАЯ ЦЕЛЬ БИЗНЕС-СТРОИТЕЛЬСТВА 2600м2 Офисное здание на продажу в…
€850,000
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