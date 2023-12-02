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Жильё в община Церовлье, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с парковка в Korelici, Хорватия
Дом 4 спальни с парковка
Korelici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
ISTRIA, UNIQUE HACIENDA ON THE MARKET! In a place of complete silence and pure nature, rea…
€1,85 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Церовлье, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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