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Жильё в Opcina Brinje, Хорватия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Brinje, Хорватия
Дом 10 комнат
Brinje, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
www.biliskov.com  ID: 13465 Это беспокоит Красивый отдельно стоящий дом площадью 280 м2 на…
€240,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Brinje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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