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Земельные участки в Opcina Blato, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Blato, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Blato, Хорватия
Площадь 2 452 м²
2 участка земли, один из которых 1-й ряд к морю, Gršćica, Korčula На острове Корчула, в зали…
€168,000
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Земельные участки в Potirna, Хорватия
Земельные участки
Potirna, Хорватия
Площадь 340 м²
Участок под застройку 340 м2 с видом на море, Три Порт, Корчула Участок под застройку 340 м2…
€90,000
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Земельные участки в Potirna, Хорватия
Земельные участки
Potirna, Хорватия
Площадь 2 375 м²
земля под застройку 2375м2 в 3-м ряду от моря, в 80м от пляжа. Вся земля находится под сосно…
€285,000
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