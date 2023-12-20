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Земельные участки в Opcina Biskupija, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с Train в Orlic, Хорватия
Земельные участки с Train
Orlic, Хорватия
Площадь 9 604 м²
Сельскохозяйственная земля на берегу реки Косовчица, 96040 м2 В самом центре Рамляна, недале…
€576,240
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