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Земельные участки в Opcina Bilice, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Bilice, Хорватия
Земельные участки
Bilice, Хорватия
Площадь 421 м²
Участок под застройку, Врулье Билице, 455 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кот…
€46,000
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Земельные участки в Bilice, Хорватия
Земельные участки
Bilice, Хорватия
Площадь 418 м²
Участок под застройку, Врулье Билице 418 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кото…
€42,000
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Земельные участки в Bilice, Хорватия
Земельные участки
Bilice, Хорватия
Площадь 1 105 м²
Поселок Раслина, недалеко от Шибеника, участок под застройку 1105 м2.Этот участок под застро…
€165,750
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