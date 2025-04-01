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Коммерческая недвижимость в Opcina Baska Voda, Хорватия

2 объекта найдено
Отель 292 м² в Крвавица, Хорватия
Отель 292 м²
Крвавица, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Недавно построенное современное здание с 5 квартирами в общей сложности расположено в одном …
$872,511
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ADRIONIKA CONSULTING
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Башка Вода, Хорватия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Башка Вода, Хорватия
Площадь 28 180 м²
В 20 км от Макарска продаётся земля под застройку с полученным разрешением на строительство:…
$20,72 млн
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