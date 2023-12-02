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Виллы в община Бале, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
община Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
€545,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
€500,000
в месяц
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Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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