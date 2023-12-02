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Коттеджи в община Бале, Хорватия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€275,000
в месяц
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Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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