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Жильё в Municipality of Lekenik, Хорватия

1 объект найдено
Дом с Ownership document в Lekenik, Хорватия
Дом с Ownership document
Lekenik, Хорватия
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продажа, Дом с Коммерческим Пространством, Лекеник, 52м2, квартира.Очаровательный дом с дело…
€160,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Lekenik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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