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Жильё в Municipality of Kolan, Хорватия

дома
4
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - luxury 3s + db apartment in an exclusive new building We are selli…
€460,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mandre, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mandre, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
PAG ISLAND, MANDRE, luxury villa with pool We are selling this beautiful detached one-story…
€1,30 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - top 1s + db under construction by a well-known investor High quali…
€210,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни в Simuni, Хорватия
Вилла 4 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
€1,75 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Municipality of Kolan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
€699,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 8 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 8 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Municipality of Kolan, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
€2,00 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Municipality of Kolan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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