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Дома с террасой в Крапинско-Загорской жупания, Хорватия

Grad Donja Stubica
3
4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Dubrovcan, Хорватия
Дом 5 комнат
Dubrovcan, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
I22769
$231,177
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Дом в Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Дом
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
I27899 Pustodol Začretski 85
$83,037
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Дом 7 комнат в Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат
Pustodol, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Дом 3 комнаты в Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Tuhelj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
I25763 Sveti Križ
$166,073
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Параметры недвижимости в Крапинско-Загорской жупания, Хорватия

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