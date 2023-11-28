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Коммерческая недвижимость в Златор, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Златор, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Златор, Хорватия
Площадь 1 895 м²
I25190 Вараждинская улица
€777,000
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