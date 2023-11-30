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Земельные участки в Grad Zapresic, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Grad Zapresic, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Grad Zapresic, Хорватия
Площадь 21 354 м²
FOR SALE, INDUSTRIAL ZONE ZAPREŠIĆ 21,354m2, POSSIBILITY OF CONSOLIDATION We are selling a p…
€2,35 млн
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