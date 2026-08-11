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Жилье в Забке, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Забок, Хорватия
Дом 6 комнат
Забок, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Квартира 3 комнаты в Забок, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Забок, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/4
I27977 Matije Gupca
$231,395
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