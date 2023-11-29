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Коттеджи в Город Воднян, Хорватия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Воднян, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€150,000
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Параметры недвижимости в Город Воднян, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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