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Дома с террасой в Водице, Хорватия

виллы
11
2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Srima, Хорватия
Дом 3 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
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Дом 3 комнаты в Srima, Хорватия
Дом 3 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
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