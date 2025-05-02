Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Водице
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Водице, Хорватия

виллы
11
2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Водице, Хорватия
Дом 6 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продаётся новый современный дом у моря в Хорватии! Коммуникации: Водоснабжение, Электриче…
$1,09 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Водице, Хорватия
Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
$2,08 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти