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Отели в Водице, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 850 м² в Водице, Хорватия
Отель 850 м²
Водице, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Замечательная туристическая недвижимость в супер-популярном туристическом месте Водице! Зда…
$1,41 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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