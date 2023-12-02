Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Город Умаг

Земельные участки в Город Умаг, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Crveni Vrh, Хорватия
Земельные участки
Crveni Vrh, Хорватия
Площадь 430 м²
Земля под застройку на Црвени Врх, расположенная на море, с частным пляжем . Прекрасный вид …
€470,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти