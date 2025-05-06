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Квартиры с видом на море в Городе Умаге, Хорватия

Умаг
13
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16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Maisonette zum Verkauf в Kempinski Golf Residenz im 2. Stock mit herrlichem Meerblick. Die …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эксклюзивная продажа !!!! Квартира в резиденции Skiper, классифицируется с 4 звездами. Кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается красивая 2-х этажная квартира с открытым видом на море, Словению и Италию. Квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Эксклюзивная распродажа !!!  Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид ..…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
SKIPER FAMILY Skipper FAMILY apartments for sale on the 2nd floor and attic of the Yellow Sk…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Luxusimmobilien Farkaš Umag verkauft eine schöne Wohnung in Crveni Vrh! Эксклюзивер Веркауф!…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 6 спален в Basanija, Хорватия
Квартира 6 спален
Basanija, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
This beautiful house is located only 400 meters from the sea and the beach, close to shops, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Duplex for sale in Kempinski golf residence on the 2nd floor with a beautiful sea view. The …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Farkaš Umag продает красивую квартиру в Црвени Врх! Эксклюзивная прод…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zambratija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zambratija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Истрия Фаркас продает исключительно дуплекс на гольф-курорте Кемпинск…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!!! Элитная недвижимость Фаркаш на продажу в Резиденс Скипер, Црве…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Городе Умаге

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Городе Умаге, Хорватия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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