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Кафе и рестораны в Grad Trogir, Хорватия

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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 комната в Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Трогир, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
€1,20 млн
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