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Продажа офисных помещений в Трогире, Хорватия

коммерческая недвижимость
22
отели
20
1 объект найдено
Офис 50 м² в Трогир, Хорватия
Офис 50 м²
Трогир, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Трогир, офисное помещение 50 м2, на первом этаже жилого дома. Подходит для различных целей. …
$181,557
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