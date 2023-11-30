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Земельные участки в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Strmec, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Strmec, Хорватия
Площадь 2 784 м²
I23561 Stara cesta
€200,000
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