ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Земельные участки
Grad Supetar
Земельные участки в Grad Supetar, Хорватия
Очистить
18 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Mirca, Хорватия
2 998 м²
Brač, Supetar, земля площадью 2998 м2, частично в районе строительства (приблизительно. 1,70…
€554,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Mirca, Хорватия
2 409 м²
Строительный участок смешанного использования, Supetar/Brač, 2409 м2, В городе Мирча, недале…
€313,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Супетар, Хорватия
928 м²
Брач, Супетар, участок под застройку 928 м2 для строительства жилого дома. Подготовлен конц…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Супетар, Хорватия
2 064 м²
Брач, Супетар, участок под застройку 2.064 м2, рядом с асфальтированной дорогой, для строите…
€268,320
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Прдается участок под застройку, расположенный менее чем в 5 км от паромного порта в г.Супета…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Продается сельскохозяйственный участок площадью 20000 м2, расположенный в тихом привлекатель…
€460,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Splitska, Хорватия
For sale building plot with an area of 1660 m2 with a beautiful view of the sea, located i…
€499,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Супетар, Хорватия
468 м²
Сплитска, Брач - участок под застройку 468м2Продается участок под застройку, расположенный п…
€85,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Splitska, Хорватия
57 000 м²
Брач, Сплитска Красивый дом на участке 57 000 м2 с недостроенным зданием 250 м2. С участка…
€1,19 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Skrip, Хорватия
2 580 м²
€258,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mirca, Хорватия
2 694 м²
Брач, Супетар, Мирца, сельскохозяйственная земля 2694 м2. Этот сельскох…
€94,290
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки под аренду
Супетар, Хорватия
513 м²
Brač, Supetar, building land of 513 m2 in the construction zone, for the construction of a r…
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Супетар, Хорватия
4 000 м²
€800,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Супетар, Хорватия
471 м²
Брач, Супетар Земля под застройку 471 м2 под строительство жилого дома; частная, вилла для …
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Супетар, Хорватия
9 354 м²
Брач, Супетар, привлекательная земля под застройку с видом на море Площадь участка: 9.354м2…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Skrip, Хорватия
4 886 м²
Остров Брач, Шкрип, центр Шкрип - старейшее поселение на острове Брач, всегда популярное на…
€293,160
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Splitska, Хорватия
600 м²
Земля под застройку в Сплитской - недалеко от уездной дороги, три соединенных участка земли,…
€90,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mirca, Хорватия
20 000 м²
Брач, Супетар - Мирца, район Планиковац.Сельскохозяйственная земля 20 000 м2 с открытым видо…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL