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Земельные участки в Grad Supetar, Хорватия

18 объектов найдено
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Площадь 2 998 м²
Brač, Supetar, земля площадью 2998 м2, частично в районе строительства (приблизительно. 1,70…
€554,800
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Mirca, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Mirca, Хорватия
Площадь 2 409 м²
Строительный участок смешанного использования, Supetar/Brač, 2409 м2, В городе Мирча, недале…
€313,000
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Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 928 м²
Брач, Супетар, участок под застройку 928 м2 для строительства жилого дома. Подготовлен конц…
€260,000
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Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 2 064 м²
Брач, Супетар, участок под застройку 2.064 м2, рядом с асфальтированной дорогой, для строите…
€268,320
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Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Прдается участок под застройку, расположенный менее чем в 5 км от паромного порта в г.Супета…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Продается сельскохозяйственный участок площадью 20000 м2, расположенный в тихом привлекатель…
€460,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Splitska, Хорватия
Земельные участки
Splitska, Хорватия
For sale building plot with an area of ​​1660 m2 with a beautiful view of the sea, located i…
€499,500
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 468 м²
Сплитска, Брач - участок под застройку 468м2Продается участок под застройку, расположенный п…
€85,000
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Земельные участки в Splitska, Хорватия
Земельные участки
Splitska, Хорватия
Площадь 57 000 м²
Брач, Сплитска Красивый дом на участке 57 000 м2 с недостроенным зданием 250 м2. С участка…
€1,19 млн
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Земельные участки в Skrip, Хорватия
Земельные участки
Skrip, Хорватия
Площадь 2 580 м²
€258,000
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Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Площадь 2 694 м²
Брач, Супетар, Мирца, сельскохозяйственная земля 2694 м2. Этот сельскох…
€94,290
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Земельные участки под аренду в Супетар, Хорватия
Земельные участки под аренду
Супетар, Хорватия
Площадь 513 м²
Brač, Supetar, building land of 513 m2 in the construction zone, for the construction of a r…
€125,000
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Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 4 000 м²
€800,000
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Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 471 м²
Брач, Супетар Земля под застройку 471 м2 под строительство жилого дома; частная, вилла для …
€100,000
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Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
Площадь 9 354 м²
Брач, Супетар, привлекательная земля под застройку с видом на море Площадь участка: 9.354м2…
€1,40 млн
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Земельные участки в Skrip, Хорватия
Земельные участки
Skrip, Хорватия
Площадь 4 886 м²
Остров Брач, Шкрип, центр Шкрип - старейшее поселение на острове Брач, всегда популярное на…
€293,160
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Земельные участки в Splitska, Хорватия
Земельные участки
Splitska, Хорватия
Площадь 600 м²
Земля под застройку в Сплитской - недалеко от уездной дороги, три соединенных участка земли,…
€90,000
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Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Площадь 20 000 м²
Брач, Супетар - Мирца, район Планиковац.Сельскохозяйственная земля 20 000 м2 с открытым видо…
€340,000
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