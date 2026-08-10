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Продажа офисных помещений в Солине, Хорватия

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1 объект найдено
Офис 110 м² в Vranjic, Хорватия
Офис 110 м²
Vranjic, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Солин, Мравинчи на продажу, офисные помещения 97 м2 и парковочное место 12,5 м2 Офисные поме…
$196,090
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