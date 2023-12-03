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Земельные участки в Grad Sisak, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с Train в Novo Pracno, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Train
Novo Pracno, Хорватия
Площадь 26 000 м²
ПРОДАЖА, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ, 26 000 м2, SISAK-ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА. На земле есть вся возможн…
€1,04 млн
в месяц
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