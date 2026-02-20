Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Ровинь
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Городе Ровине, Хорватия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 8 спален в Город Ровинь, Хорватия
Коттедж 8 спален
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
РовиньДом с 7 квартирами и видом на море для туристической аренды - 100 м до моряИСТРИЯ - КР…
$2,47 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти