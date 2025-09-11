Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Ровинь
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Городе Ровине, Хорватия

коммерческая недвижимость
26
отели
23
Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Город Ровинь, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Город Ровинь, Хорватия
Готовый бизнес Дом для престарелых на хорватском побережье! Уникальная инвестиционная воз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти