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Особняки в Город Пула, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
€399,000
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Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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