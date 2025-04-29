Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Pregrada
  4. Жилая

Жильё в Grad Pregrada, Хорватия

1 объект найдено
Дом в Opcina Hum na Sutli, Хорватия
Дом
Opcina Hum na Sutli, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
I28687 Brezno Gora 8/3, Hum na Sutli
$187,109
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Grad Pregrada, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти