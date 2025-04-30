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Виллы с видом на море в Порече, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
On the Istrian Peninsula in western Croatia, Poreč is a popular summer resort. The 6th-centu…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Пореч, Хорватия
Вилла 11 комнат
Пореч, Хорватия
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
porec - Kringa Luxury Steinhausvilla with pool and 300m2 living space. Croatia   in th…
$1,10 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Poreč is a city where, throughout the year, you can find a place for rest, entertainment, sp…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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