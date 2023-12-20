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Земельные участки в Grad Ploce, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки возможен торг в Rogotin, Хорватия
Земельные участки возможен торг
Rogotin, Хорватия
Площадь 18 990 м²
Продаётся земля с проектом для строительства причала для яхт на 400 мест в порту Роготин, Хо…
Цена по запросу
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