Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Огулин
  4. Жилая

Жилье в Огулине, Хорватия

;
дома
3
3 объекта найдено
Дом 9 комнат в Огулин, Хорватия
Дом 9 комнат
Огулин, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Качественный дом в большом поместье, 7 963 м2, огулин Уникальный дом с чистой полезной площа…
$365,361
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Jasenak, Хорватия
Дом 4 комнаты
Jasenak, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Недавно отремонтированный дом 260 NKP, Jasenak, Ogulin, без необходимых инвестиций В поселен…
$253,538
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sabljak Selo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Sabljak Selo, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Here’s the translation of your text into English, German, and Russian: English: www.bili…
$634,409
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти