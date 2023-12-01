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Дома в Grad Komiza, Хорватия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Комижа, Хорватия
Дом 10 комнат
Комижа, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 950 м²
Вис, Комижа В красивой бухте на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 55 000 м2 наход…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Grad Komiza, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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