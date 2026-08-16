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Дома в Комиже, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Комижа, Хорватия
Дом 5 комнат
Комижа, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
I26960 Vinka Foretića
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Комижа, Хорватия
Дом 10 комнат
Комижа, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 950 м²
Вис, Комижа В красивой бухте на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 55 000 м2 наход…
Цена по запросу
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