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Кафе и рестораны в Каштеле, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 74 м² в Kastel Novi, Хорватия
Ресторан, кафе 74 м²
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 74 м²
Кастела, Кастель-Нови. Хорошо зарекомендовавший себя ресторан с полным оборудованием на набе…
$342,192
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