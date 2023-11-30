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Земельные участки в Grad Hvar, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Malo Grablje, Хорватия
Земельные участки
Malo Grablje, Хорватия
Площадь 500 м²
Город Хвар – окрестности, Brusje – земля со строительным проектом для дома с видом на мореКр…
€230,000
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Земельные участки в Malo Grablje, Хорватия
Земельные участки
Malo Grablje, Хорватия
Расположение: остров Хвар Размер участка: 101 000м2 Дорожное соединение
€2,02 млн
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Земельные участки в Grad Hvar, Хорватия
Земельные участки
Grad Hvar, Хорватия
Площадь 18 403 м²
Хвар В красивом месте в 1-м ряду от моря на острове Хвар продается сельскохозяйственная зем…
€552,090
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Земельные участки в Grad Hvar, Хорватия
Земельные участки
Grad Hvar, Хорватия
Площадь 490 000 м²
Хвар, Паклени отоци, сельскохозяйственная земля, собственность 49 га со старым домом, виногр…
Цена по запросу
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