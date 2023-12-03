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Земельные участки в Grad Dugo Selo, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced в Prozorje, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Prozorje, Хорватия
Площадь 625 м²
I25372 Martinska
€35,000
в месяц
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced в Prozorje, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Prozorje, Хорватия
Площадь 5 692 м²
I25151 Prozorska
€200,000
в месяц
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