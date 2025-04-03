Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Donja Stubica
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Grad Donja Stubica, Хорватия

Доня-Стубица
3
1 объект найдено
Дом 7 комнат в Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат
Pustodol, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
I25242 Pustodol
$608,935
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Grad Donja Stubica, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов